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16:47, 20 июля 2023Путешествия

Россиянок арестовали на популярном азиатском курорте за незаконный бизнес

The Phuket Express: россиянок арестовали на Пхукете за оказание услуг по маникюру
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Adirach Toumlamoon / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Полиция популярного азиатского курорта Пхукет арестовала трех российских туристок за незаконный бизнес. Об этом пишет The Phuket Express.

Издание со ссылкой на стражей порядка сообщает, что во вторник, 18 июля, иммиграционная служба Пхукета задержала трех россиянок 22, 26 и 32 лет. Уточняется, что туристки оказывали услуги по маникюру в салоне в районе Чернгталай. Их доставили в участок и предъявили обвинения в незаконной работе.

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Полицейские обратили внимание на салон после жалоб в социальных сетях на то, что иностранцы нелегально занимают рабочие места местных жителей. The Phuket Express отмечает, что, согласно законодательству Таиланда, приезжим не разрешено быть сотрудниками салонов красоты.

Ранее китайские туристы на популярном пляжном курорте Таиланда Пхукет прикоснулись к морской звезде и забрались на кораллы, а после этого оказались под арестом. Согласно закону «О содействии управлению морскими и прибрежными ресурсами», за прикосновение к морскому существу туристам грозит тюремное заключение на срок от двух лет или штраф в размере до 200 тысяч бат (около 480 тысяч рублей).

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    Марина Черняк
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