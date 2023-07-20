В ЛНР заявили о плацдарме на отбитых позициях ВСУ на купянском направлении

Марочко: российская армия закрепляется на отбитых у ВСУ позициях на купянском направлении

Российские военные закрепляются на отбитых у Вооруженных сил Украины (ВСУ) позициях в Харьковской области, создается плацдарм для дальнейшего продвижения. Об этом в беседе с РИА Новости заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, за несколько дней российской армии удалось значительно продвинуться как в глубь обороны противника, так и по фронту. ВСУ были выбиты с ряда занимаемых ранее позиций и рубежей в Харьковской области, многие из которых были практически уничтожены российской артиллерией и авиацией.

Сейчас на бывших украинских позициях на купянском направлении российские военнослужащие закрепляются, создаются фортификационные сооружения.

Ранее Андрей Марочко сообщил, что ВСУ срочно перебрасывают резервы под Купянск для стабилизации ситуации в районе города. В составе прибывших подразделений отмечаются как хорошо обученные военнослужащие, так и неопытные из числа свежемобилизованных граждан Украины.