Сотрудники СК нашли убившего ребенка и спрятавшего его труп в коллекторе Москвы

СК установил личность убившего 11-летнего мальчика и спрятавшего труп в коллекторе Москвы

Сотрудники столичного управления Следственного комитета России (СКР) установили личность убившего 11-летнего мальчика, труп которого нашли в коллекторе на юге Москвы. Им оказался его знакомый 13 лет, сообщили «Ленте.ру» в ведомстве.

Там отметили, что подросток уже дал признательные показания и детально описал все обстоятельства произошедшего. Во время обысков у ребенка нашли застиранную одежду со следами вещества бурого цвета.

19 июля в правоохранительные органы обратилась мать ребенка. Она сообщила, что ее сын ушел на прогулку днем 18 июля и не вернулся домой. Позже тело мальчика обнаружили в коллекторе в парке возле Каширского шоссе.