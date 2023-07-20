Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:24, 20 июля 2023Силовые структуры

Сотрудники СК нашли убившего ребенка и спрятавшего его труп в коллекторе Москвы

СК установил личность убившего 11-летнего мальчика и спрятавшего труп в коллекторе Москвы

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Сотрудники столичного управления Следственного комитета России (СКР) установили личность убившего 11-летнего мальчика, труп которого нашли в коллекторе на юге Москвы. Им оказался его знакомый 13 лет, сообщили «Ленте.ру» в ведомстве.

Там отметили, что подросток уже дал признательные показания и детально описал все обстоятельства произошедшего. Во время обысков у ребенка нашли застиранную одежду со следами вещества бурого цвета.

19 июля в правоохранительные органы обратилась мать ребенка. Она сообщила, что ее сын ушел на прогулку днем 18 июля и не вернулся домой. Позже тело мальчика обнаружили в коллекторе в парке возле Каширского шоссе.

Что думаешь? Оцени!
    Юлия Кобелева
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны заявило о новом ударе возмездия по Одесской области

    Фитнес-эксперты рассказали о правильном отдыхе во время тренировки

    Мэрилин Мэнсон отказался признавать вину в плевке в женщину во время концерта

    В США сообщили о начале использования Украиной кассетных боеприпасов

    Бузова ответила на вопрос о тайне популярного шоу на ТНТ

    Африканская мирная миссия захотела встретиться с Путиным

    Москвичи назвали оптимальное количество детей в семье

    Возможную реакцию США на совместные военные учения России и Китая оценили

    Валерий Леонтьев собрался избавиться от «леопардовой» квартиры в Москве

    Евросоюз продлил санкции против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости