Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
08:43, 20 июля 2023Экономика

Спрос на разработчиков игр в России резко упал

«Ъ»: в 2023 году число вакансий для разработчиков игр в России упало почти на 40 процентов

Фото: Arif Riyanto / Unsplash

В 2023 году спрос на разработчиков компьютерных игр в России резко упал. Об этом со ссылкой на данные hh.ru сообщает «Коммерсантъ».

По итогам первого полугодия число вакансий гейм-дизайнеров сократилось до 4,3 тысячи (минус 38 процентов). Большую часть из опубликованных предложений о работе разместили российские компании (3,1 тысячи), при этом количество объявлений от международных фирм выросло на один процент. На одну размещенную вакансию приходится более 46 резюме.

Отрасль разработки игр после 2022 года «еще не оправилась от потрясений», отметил руководитель Организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников. Если удастся привлечь дополнительные инвестиции и господдержку, на ее восстановление уйдет несколько лет, прогнозирует эксперт.

Материалы по теме:
Компании по всему миру переходят на четырехдневную рабочую неделю. Почему сотрудникам полезно работать меньше?
Компании по всему миру переходят на четырехдневную рабочую неделю.Почему сотрудникам полезно работать меньше?
4 мая 2023
Забастовка американских сценаристов рушит экономику Голливуда. Во сколько протест обойдется самому звездному штату США?
Забастовка американских сценаристов рушит экономику Голливуда.Во сколько протест обойдется самому звездному штату США?
10 июля 2023

Сокращение числа вакансий связано с неустойчивой позицией на рынке компаний, которые еще не работали над крупными проектами, заявила директор по персоналу группы компаний Lesta Games (проекты «Мир кораблей», «Мир танков») Анна Посаженникова. Сокращение количества вакансий для игровых разработчиков в России связано с нехваткой денег и контента в индустрии, добавил независимый эксперт на игровом рынке Вячеслав Макаров. По его словам, вакансии иностранных компаний, опубликованные на hh.ru, размещены разработчиками с «российскими корнями», которые ушли из страны в 2022 году и теперь «ищут кадры на привычном рынке».

Как показал совместный опрос сервиса по поиску работы и персонала «Работа.ру» и образовательной платформы GeekBrains, большинство россиян хотели бы сменить профессию и уйти в отрасль IT (28 процентов опрошенных). При этом стать разработчиком компьютерных игр захотели только пять процентов респондентов — чуть больше, чем желающих уйти в сферу ветеринарии или моды (четыре процента).

Что думаешь? Оцени!
    Вячеслав Агапов
    Обсудить
    Последние новости

    Девочка погибла из-за атаки беспилотника на Крым. Что происходило на полуострове последние несколько дней?

    Выход России из зерновой сделки осложнит поставки оружия на Украину

    Новый алгоритм позволит роботам избегать столкновений

    В убийстве найденного в Москве мальчика признался его 13-летний друг

    Опубликовано видео с места гибели девочки в Крыму после атаки БПЛА

    Стало известно об увеличении числа атак ВСУ на артемовском участке фронта

    В США сравнили санкции против России при Обаме и Байдене

    Россияне перестали считать работу в нефтегазовой отрасли самой престижной

    Москвичка выиграла в лотерею в свой день рождения и стала мультимиллионером

    Сообщения о новом теракте в Крыму вызвали гнев россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости