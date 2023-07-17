Половина россиян заявили о желании сменить профессию

«Работа.ру»: каждый второй россиянин хочет сменить профессию

Каждый второй россиянин хочет сменить профессию, таковы результаты исследования сервиса по поиску работы и персонала «Работа.ру» и образовательной платформы GeekBrains (есть в распоряжении «Лента.ру»).

Более трети (38 процентов) желающих изменений в карьере составляют наемные сотрудники, по 6 процентов пришлось на фрилансеров и самозанятых, и только 4 процента — люди в декрете. Уже выбрали для себя другую профессию 19 процентов респондентов, при чем женщин среди них больше (57 процентов).

Главными причинами для смены сферы деятельности россияне назвали низкую оплату труда и отсутствие удовольствия от текущей работы — так ответили по 44 процента опрошенных. Усталость и выгорание отметили 39 процентов россиян, по 19 процентов участников исследования называли причиной разочарование в профессии, появление новых интересов и то, что нынешняя работа отнимает у них очень много сил и времени. Переезд в другой город или страну вызвал желание сменить профессию только у 7 процентов респондентов.

Чаще других желаемой новой сферой деятельности россияне называли IT (28 процентов). При этом больше всего опрошенных интересует возможность попробовать себя в программировании (66 процентов), тестировании (46 процентов) и аналитике (42 процента).

Работать в сфере HR и управления персоналом захотели 24 процента респондентов, а психологию и дизайн в качестве новой профессии выбрали по 17 процентов россиян. Наименее популярными вариантами стали индустрия компьютерных игр (5 процентов), ветеринария и мода (по 4 процента).

Говоря о том, что может стать препятствием в освоении новой профессии, в первую очередь россияне жаловались на недостаток времени (54 процента). 29 процентов рассказали о возможной потере интереса в процессе смены деятельности, а четверть опрошенных назвали лень главным сдерживающим фактором. Отсутствие персональной поддержки и личного внимания может помешать 15 процентам респондентов.

В опросе платформ приняли участие более 28 тысяч граждан старше 18 лет из всех регионов России.

Ранее результаты опроса сервиса SuperJob показали, что каждый второй россиянин систематически перерабатывает. При этом те, кто привык задерживаться на работе, в среднем превышают месячную норму рабочего времени на 31 процент. Аналитики также назвали профессии, представители которых чаще всего работают сверхурочно. Ими оказались маркетологи (73 процента), врачи (62 процента) и педагоги (38 процентов).