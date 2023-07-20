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21:47, 20 июля 2023Бывший СССР

ВСУ попытались использовать уменьшение ширины Днепра в Херсонской области

Сальдо сообщил о попытках ВСУ использовать уменьшение ширины Днепра в Херсонской области

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались использовать уменьшение ширины Днепра, но это им не удалось, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, ширина реки уменьшилась не в районе Херсона, а выше по течению. Как уточнил Сальдо, украинские военные пытаются высадить десант на левый берег. «Они со своей стороны пытаются использовать уменьшение ширины Днепра, но уменьшение ширины Днепра произошло только выше Каховской ГЭС, а их же интересует Херсон и все, что напротив Херсона», — сообщил Сальдо.

Он добавил, что российские силы имеют «спланированное противодействие» против любых попыток ВСУ атаковать.

Ранее российские бойцы уничтожили склад горюче-смазочных материалов ВСУ в селе Львово Херсонской области.

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    Марина Совина
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