Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:01, 20 июля 2023Культура

SHAMAN представил снятый в зоне СВО клип

Певец SHAMAN представил клип «Мой бой», снятый в зоне СВО

Кадр: SHAMAN / YouTube

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN представил новый клип «Мой бой», снятый в зоне проведения спецоперации. Работа опубликована на YouTube.

Исполнитель посвятил композицию российским военнослужащим. В тексте песни говорится о силе духа солдата, который становится только сильнее от выпавших на его долю трудностей, а героями видео стали бойцы российской армии, врачи, волонтеры и военные корреспонденты.

В марте SHAMAN отправил гитары со своим автографом военным в зону СВО. Музыкальные инструменты были переданы бойцам членами подмосковного отделения «Боевого братства».

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ прекратили попытки наступления на запорожском направлении. Почему атаки остановились и стоит ли ждать новых?

    Фернандес высказался о критике из-за перехода в «Зенит»

    Начиненный взрывчаткой беспилотник обнаружили в Крыму

    В космосе зафиксирован самый яркий гамма-всплеск за всю историю

    Метеорит пробил крышу дома женщины и испортил ей утренний кофе

    В Аргентине подсчитали ущерб от рекордной засухи

    65-летний Дольф Лундгрен женился на 27-летней Эмме Крокдал

    SHAMAN представил снятый в зоне СВО клип

    В России высказались о последствиях применения Украиной кассетных боеприпасов

    Москвичей предупредили об опасной погоде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости