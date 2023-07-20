SHAMAN представил снятый в зоне СВО клип

Певец SHAMAN представил клип «Мой бой», снятый в зоне СВО

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN представил новый клип «Мой бой», снятый в зоне проведения спецоперации. Работа опубликована на YouTube.

Исполнитель посвятил композицию российским военнослужащим. В тексте песни говорится о силе духа солдата, который становится только сильнее от выпавших на его долю трудностей, а героями видео стали бойцы российской армии, врачи, волонтеры и военные корреспонденты.

В марте SHAMAN отправил гитары со своим автографом военным в зону СВО. Музыкальные инструменты были переданы бойцам членами подмосковного отделения «Боевого братства».