В Германии захотели ввести сиесту из-за жары

Reuters: общественники призвали власти Германии ввести сиесту из-за жары

Ассоциация работников здравоохранения BVOeGD в Германии попросила власти ввести сиесту из-за экстремальной жары. О том, что в стране захотели отдыхать после обеда, сообщает Reuters.

Сиеста — это рабочий перерыв после полудня, распространенный в южных странах, где в это время работа на улице становится невозможной из-за высокой температуры. Общественники в Германии призвали правительство взять пример с других стран в связи с изменением климата.

Министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах одобрил идею введения сиесты и заявил, что меру нужно обсудить с работниками и работодатели. Ассоциация работодателей BDA согласна рассмотреть возможность послеполуденного перерыва, отметив, что осуществить такую идею поможет гибкий рабочий график.

В июле температура воздуха в Германии держится в районе 35 градусов Цельсия. В Баварии показатель стал рекордным — 38,8 градуса.

Ранее сообщалось, что из-за жаркой погоды и сильной засухи Германия может столкнуться с нехваткой питьевой воды. Особенно тяжелые условия могут возникнуть в некоторых регионах.