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16:35, 13 июня 2023Среда обитания

Германии предсказали нехватку питьевой воды

Bild: летом из-за засухи Германия может столкнуться с нехваткой питьевой воды

Фото: engin akyurt / Unsplash

Из-за жаркой погоды летом и засухи Германия может столкнуться с нехваткой питьевой воды. Об этом сообщает газета Bild.

В разговоре с изданием эксперт по городскому развитию и окружающей среди в Немецкой ассоциации городов и муниципалитетов Бернд Дюстердик подтвердил, что в стране существует угроза нехватки питьевой воды. Особенно тяжелые условия могут возникнуть в некоторых регионах.

«Хотя на муниципальное снабжение питьевой водой в Германии приходится менее трех процентов от всего объема воды, длительные периоды жары и засуха могут привести к нехватке воды в регионе. Прошлое лето показало, что такое может произойти, особенно в некоторых регионах восточной Германии, а также в Нижней Саксонии и на юге страны», — предсказал Дюстердик.

Ранее стало известно, что в конце июня Испания столкнется с экстремально жаркой погодой — воздух в европейской стране прогреется до 45 градусов Цельсия. При этом в ближайшие дни в Берлине потеплеет до 34 градусов.

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    Нина Ташевская
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