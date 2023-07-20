Экс-разведчик ВС США Риттер: Киев бросает тысячи раненых солдат ВСУ на поле боя

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер рассказал о судьбе раненых солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в эфире YouTube-канала Reporterfy Media & Travel.

«Повсюду разложившиеся трупы, буквально устилающие землю, и эти тела не похоронены, не подсчитаны как потери, они просто лежат. 60-80 тысяч украинских солдат пропали без вести», — сказал он, добавив, что Киев бросает раненых солдат на поле боя.

По его словам, ВСУ не предпринимают попытки по их спасению.

Ранее в Луганской народной республике рассказали о потерях среди украинских военных. Отмечается, что у ВСУ на краснолиманском направлении растут безвозвратные потери.