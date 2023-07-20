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09:34, 20 июля 2023Мир

В НАТО объяснили провал контрнаступления ВСУ

Офицер НАТО Атламазоглу: ВСУ не добились успеха из-за российской линии обороны

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Офицер НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для 19FortyFive объяснил причину провала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По его словам, спустя почти два месяца после начала операции украинские военные не смогли добиться успеха, а именно прорвать российские линии обороны и отрезать сухопутный коридор в Крым. Их наступление сдерживают обширные минные поля и оборонительные укрепления.

«Прогресс идет медленно, поскольку российские военные оказывают упорное сопротивление», — отметил Атламазоглу.

Ранее отставной офицер разведки армии США Скотт Риттер заявил, что контрнаступление ВСУ не принесло никаких результатов. Россия ударами возмездия по Одессе доказала неспособность Украины отражать атаки по военным объектам, убежден военнослужащий.

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