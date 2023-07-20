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10:58, 20 июля 2023Экономика

В России начнут наказывать за неподключение к суверенному интернету

«Известия»: не подключившихся к суверенному интернету провайдеров начнут штрафовать

Фото: Monika Skolimowska / dpa / Globallookpress.com

В России начнут наказывать провайдеров, не подключившихся к суверенному интернету. Об этом сообщает газета «Известия».

Тех, кто не будет пропускать трафик пользователей через специальные системы противодействия киберугрозам (ТСПУ), ждут штрафы в размере от одного до пяти миллионов рублей. Руководителей таких организаций ждет уголовная ответственность, вплоть до трех лет лишения свободы, предупреждает Роскомнадзор.

В мае Минцифры предложило фиксировать неблокировку оператором запрещенных ресурсов и воспринимать ее как повод устроить проверку его деятельности. Также оператор привлечет внимание ведомства, если злонамеренно пропустит часть трафика в обход ТСПУ.

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По мере развития сетей ТСПУ устанавливаются на узлах связи операторов с 2019 года. Оплачивает их приобретение федеральный бюджет. В Роскомнадзоре заявляют, что устройства защищают российский сегмент сети от различных угроз и запрещенного контента. В случае возникновения киберугроз ТСПУ может замедлить или заблокировать доступ пользователя к определенным ресурсам.

Закон о суверенном интернете заработал в России с 1 ноября 2019 года для защиты Рунета от внешних угроз, например кибератак и отключения от глобального интернета. Сейчас через ТСПУ проходит весь трафик мобильного и более 95 процентов прочего интернета. Системы блокировки киберугроз установлены у 367 операторов, отметили в Роскомнадзоре.

Ранее стало известно, что Минцифры намерено запретить российским операторам связи закупать услуги спутникового доступа у иностранных компаний. Также ведомство собирается увеличить в 2,5 раза тарифы на пользование российскими спутниками. Таким образом чиновники хотят предотвратить деградацию отечественной спутниковой связи в ближайшие годы. К 2030 году 7 из 12 спутников ФГУП «Космическая связь» выработают срок эксплуатации, отмечают эксперты.

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    Вячеслав Агапов
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