В подтоплении увидели пользу для Тадж-Махала

Bloomberg: воды реки Ямуна подошли к Тадж-Махалу ближе всего за последние 45 лет

Сильные дожди в Нью-Дели, вызванные муссоном на севере Индии, могут нанести минимальный ущерб комплексу объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Воды реки Ямуна, являющейся притоков Ганга, подошли к Тадж-Махалу ближе всего за последние 45 лет, затопив смотровую площадку, сообщает Bloomberg со ссылкой на слова старшего специалиста Археологической службы Индии Раджи Кумара Пателя.

При этом возможные дефекты беломраморного фасада мавзолея-мечети не будут масштабными. Напротив, подтопление может нести в себе и положительный эффект для деревянного фундамента сооружения. Это объясняется особенностями основания строения, которое состоит из кедрового дерева деодар. При попадании влаги оно становится более прочным.

Дренажная система комплекса устроена таким образом, что специальные трубы отводят речную воду, а глубокие колодцы, заполненные камнем, деревом и другими твердыми материалами, обеспечивают устойчивость массивному зданию наверху. Однако повышение влажности деревянного основания еще не говорит о том, что Тадж-Махалу удалось избежать последствий глобального изменения климата.

Построенный в XVII веке, комплекс неоднократно подвергался негативному воздействию сильного загрязнения воздуха и кислотных дождей, которые превратили его цвет из белого в желто-зеленый. По этой причине Тадж-Махал по-прежнему нуждается в должном уходе и защите. Недавнее наводнение нанесло большой ущерб садовому комплексу Мехтаб Баг, расположенному к северу от мавзолея-мечети и форта Агры на противоположном берегу реки Ямуна. В итоге «Лунный сад» оказался затоплен из-за сильных дождей, а для его восстановления местным агрономам, скорее всего, придется высаживать новую траву, посетовал Патель.

Ранее сообщалось, что власти Дели в середине июля эвакуировали в общей сложности около 24 тысяч жителей из-за резкого подъема воды в реке Ямуна до максимального уровня за всю историю наблюдений. Причиной стали обильные дожди, которые прошли на севере страны и вызвали сильнейшие наводнения и оползни в нескольких штатах. В зоне бедствия велись продолжительные спасательно-восстановительные работы.