Дачникам предложили бороться с вредителями с помощью травы

«БелНовости»: бороться с тлей, гусеницами и клопами на участке можно с помощью травы

Владельцам дачных участков предложили бороться с вредителями с помощью скошенной травы. Об этом стало известно из материалов издания «БелНовости».

Эксперты отметили, что отвар из сушеной скошенной травы служит натуральным средством от грибковых болезней растений. Для его приготовления необходимо взять емкость с травой и залить ее водой так, чтобы жидкость полностью покрывала ее. После этого емкость нужно отправить на огонь и варить в течение получаса. Специалисты посоветовали разлить горячий отвар в банки — таким образом его можно будет использовать на протяжении трех месяцев. Перед использованием его потребуется разбавить чистой водой так, чтобы на часть концентрированного средства приходилось три части воды.

Готовым отваром можно опрыскивать плодовые деревья и кустарники — яблони, смородину, крыжовник — раз в две недели в качестве профилактики болезней растений. Специалисты добавили, что средство можно применять для борьбы с такими вредителями, как личинки клопов, тля и гусеницы.

В июле дачникам предложили бороться с колорадским жуком с помощью хрена.