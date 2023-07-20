Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
19:28, 20 июля 2023Среда обитания

Дачникам предложили бороться с вредителями с помощью травы

«БелНовости»: бороться с тлей, гусеницами и клопами на участке можно с помощью травы

Фото: Jonathan Kemper / Unsplash

Владельцам дачных участков предложили бороться с вредителями с помощью скошенной травы. Об этом стало известно из материалов издания «БелНовости».

Эксперты отметили, что отвар из сушеной скошенной травы служит натуральным средством от грибковых болезней растений. Для его приготовления необходимо взять емкость с травой и залить ее водой так, чтобы жидкость полностью покрывала ее. После этого емкость нужно отправить на огонь и варить в течение получаса. Специалисты посоветовали разлить горячий отвар в банки — таким образом его можно будет использовать на протяжении трех месяцев. Перед использованием его потребуется разбавить чистой водой так, чтобы на часть концентрированного средства приходилось три части воды.

Готовым отваром можно опрыскивать плодовые деревья и кустарники — яблони, смородину, крыжовник — раз в две недели в качестве профилактики болезней растений. Специалисты добавили, что средство можно применять для борьбы с такими вредителями, как личинки клопов, тля и гусеницы.

В июле дачникам предложили бороться с колорадским жуком с помощью хрена.

Что думаешь? Оцени!
    Полина Кислицына
    Обсудить
    Последние новости

    На Крымском мосту прозвучали сигналы воздушной тревоги

    Мастер маникюра назвала три раздражающие привычки клиентов

    Москвичей предупредили о нашествии опасных для жизни насекомых

    Бывший российский полицейский получил взятку от водителя и попал под суд

    Дагестанцы собрались напоить москвичей вином

    Появились кадры разрушений после обстрела ВСУ приграничного российского региона

    Врач назвала способы не навредить коже в отпуске

    Россиянам рассказали о ситуации с автозапчастями в стране

    Стас Пьеха остался без трусов на «Фабрике звезд»

    Москвичка нашла свою дочь в комнате с голым мужчиной на аниме-вечеринке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости