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19:12, 20 июля 2023Путешествия

Непопулярная у россиян страна упростила им выдачу виз

Экваториальная Гвинея запустила электронные визы для россиян
СюжетВизы в Европу:

Фото: Tim Oun / Unsplash

Экваториальная Гвинея упростила въезд для всех иностранных граждан, в том числе россиян, и запустила выдачу электронных виз. Об этом сообщается на сайте визового центра страны.

Для путешественников доступны две категории визы — туристическая и деловая. Для ее получения им необходимо зарегистрироваться на портале, заполнить форму и загрузить сканы документов: паспорт, страховку, банковскую выписку, бронирование отелей, обратный билет, фотографии и подтверждение вакцинации от желтой лихорадки.

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Отмечается, что сбор за оформление визы в непопулярную у отечественных туристов страну составит 75 долларов (6,8 тысячи рублей). Оплатить его можно банковскими картами MasterCard, Visa или Union Pay.

В течение трех суток после этого турист получит PDF-файл с готовой визой на указанный при регистрации адрес электронной почты. Именно этот документ и нужно будет показать при въезде в Экваториальную Гвинею.

Ранее в июле президент России Владимир Путин поддержал идею запуска в стране с 1 августа 2023 года электронных виз. В ходе совещания главы государства с правительством вице-премьер Татьяна Голикова попросила Путина поддержать предложение о запуске в стране с 1 августа электронных виз.

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    Фариза Бацазова
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