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12:06, 20 июля 2023Бывший СССР

Боец ВСУ проснулся в российском плену

Боец ВСУ рассказал, что проснулся в российском плену после бегства украинской армии

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал, как проснулся в российском плену после бегства украинской армии. Его слова передает РИА Новости.

Военнослужащего прикомандировали к 28-му батальону и отправили рыть окопы. «Новые позиции, целый день копали, к вечеру командир не моего отделения сказал: ложись отдыхать», — сообщил он.

Бойцу пообещали, что его разбудит товарищ, который придет на смену, однако этого не произошло. «Или отходили они, или убегали, не знаю, то есть меня разбудили уже российские войска», — поделился историей он.

Ранее австралиец из интернационального легиона ВСУ рассказал западному изданию о некомпетентности командиров в украинской армии. Он подчеркнул, что «на сто процентов» рискует своей жизнью, передавая этот факт.

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    Алевтина Запольская
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