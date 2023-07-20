В Северо-Крымский канал перестала поступать вода из Каховского водохранилища

Глава Мелитопольского района заявил, что в Северо-Крымский канал перестала поступать вода

Вода перестала поступать в Северо-Крымский канал из Каховского водохранилища, ее уровень уже снизился. Об этом рассказал глава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута, сообщили РИА Новости.

«Нет, уже не поступает. Она (вода) уже на метр ниже уровня забора», — объявил Сигута.

Ранее глава Мелитопольского района рассказал о том, что Каховского водохранилища больше не существует, все вновь выглядит так, как было до образования водоема.

В конце июня после прорыва Каховской ГЭС, когда из Каховского водохранилища случился неконтролируемый сброс воды, оставались подтопленными шесть населенных пунктов. В экстренных службах заявили, что 9500 жилых домов затопило, а вода перестала уходить.