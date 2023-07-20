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14:10, 20 июля 2023Бывший СССР

Стало известно о нехватке у ВСУ запчастей для ремонта БМП Bradley

WP: ВСУ столкнулись с нехваткой запчастей для ремонта БМП Bradley и другой техники

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с нехваткой запчастей для ремонта боевых машин пехоты (БМП) Bradley и другой западной техники. Об этом сообщает издание The Washington Post.

Нехватка деталей не позволяет быстро ремонтировать технику и отправлять ее обратно на фронт, рассказали украинские военнослужащие. Некоторые БМП Bradley используются в качестве «доноров» — исправные части полностью заменяются на неисправные компоненты, а затем машину отправляют на ремонт в Польшу. Дополнительные запчасти военные получают через старших командиров, чьи ресурсы ограничены.

Кроме того, издание сообщает о проблемах с ремонтом самоходных артиллерийских установок (САУ) М109 Paladin — в настоящее время они выведены из эксплуатации из-за нехватки запчастей для их ремонта.

Ранее издание Insider сообщило, что ВСУ потеряли треть боевых машин пехоты (БМП) Bradley. Отмечалось, что 34 бронемашины были либо уничтожены, либо повреждены, либо брошены.

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    Алевтина Запольская
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