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00:01, 21 июля 2023Мир

Пентагон высказался о выходе России из зерновой сделки

Пентагон: США не имеют сил в Черном море, будут призывать РФ вернуться к зерновой сделке

Фото: Jason Reed / Reuters

Американское руководство не располагает военными силами в Черном море, Вашингтон намерен призывать Россию вернуться к зерновой сделке. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, пишет ТАСС.

Журналисты поинтересовались, какие действия может предпринять Пентагон на фоне прекращения участия Москвы в зерновой инициативе. Кроме того, они попросили прокомментировать заявления украинской стороны о том, что все суда, следующие в Черном море в российские порты, могут рассматриваться как перевозящие военные грузы.

Сингх напомнила, что у США нет военных сил в Черном море. «Но что мы можем сделать, так это продолжить призывать и ясно говорить, что мы призываем Россию вернуться к сделке», — высказалась она. Представитель Пентагона считает, что Москва должна «разрешить доставку зерна как можно большему числу людей».

Ранее Белый дом заявил, что США не рассматривают возможность блокады Черного моря в свете зерновой сделки.

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    Марина Совина
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