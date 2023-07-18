В США отказались от возможности блокады Черного моря в свете зерновой сделки

Белый дом: США не рассматривают возможность блокады Черного моря в свете зерновой сделки

США отказались рассматривать возможность блокады Черного моря в свете зерновой сделки. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби, его слова приводит РИА Новости.

«Значит, вы предлагаете блокировать Черное море, установить военную блокаду по причине того, что сейчас происходит?» — спросил он, отвечая на вопрос журналистов во время брифинга.

Кирби подчеркнул, что в настоящее время этот вариант не рассматривается в Вашингтоне.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с просьбой продлить зерновую сделку как можно скорее.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объявил о прекращении договоренностей по зерновой сделке. Он отметил, что часть, касающаяся России в этой черноморской инициативе, не выполнена до сих пор.

В МИД России добавили, что гарантии безопасности в Черном море будут отозваны из-за окончания зерновой сделки, в северо-западной акватории восстановят режим временно опасного района, а Совместный координационный центр в Стамбуле расформируют.

