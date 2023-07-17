В США призвали продлить зерновую сделку как можно скорее

Госсекретарь США Блинкен призвал продлить зерновую сделку как можно скорее

Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с просьбой продлить зерновую сделку как можно скорее. Его слова приводит РИА Новости.

«Этого не должно было произойти, и (сделка) должна быть восстановлена как можно скорее. Я надеюсь, что все страны очень пристально следят за этим процессом», — призвал Блинкен, отвечая на вопросы журналистов в Госдепе.

Американский госсекретарь также выразил уверенность, что у России не было ни одного аргумента в пользу выхода из соглашения.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объявил о прекращении договоренностей по зерновой сделке. Он отметил, что часть, касающаяся России в этой черноморской инициативе, не выполнена до сих пор.

В МИД России добавили, что гарантии безопасности в Черном море будут отозваны из-за окончания зерновой сделки, в северо-западной акватории восстановят режим временно опасного района, а Совместный координационный центр в Стамбуле расформируют.