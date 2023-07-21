В Нижнем Тагиле покажут 3D-проекцию в честь Дня города

В Нижнем Тагиле 11 и 12 августа покажут 3D мэппинг-шоу

В Нижнем Тагиле на площади перед МАУК «Нижнетагильский драматический театр имени Мамина-Сибиряка» в честь Дня города покажут 3D-проекцию. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург».

Увидеть мэппинг-шоу жители города смогут 11 и 12 августа с 22:00 до полуночи. Частота проведения шоу составляет 15 минут.

Организатором мероприятия выступает ООО «Парад». Отмечается, что на проведение проекционного шоу было выделено 4,9 миллиона рублей. В сумму включены подбор, сведение, а также запись музыкального и визуального сопровождения. Помимо этого, в услуги входят предоставление оборудования, персонала и охраны.

Ранее сообщалось, что на 198-метровой телебашне, расположенной на улице Римского-Корсакова в Ленинском районе Новосибирска, установят экран высотой восемь метров и динамическую архитектурную подсветку. Отмечается, что лампы подсветки смогут менять цвета в зависимости от заданной программы.

