Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
19:04, 21 июля 2023Моя страна

В Нижнем Тагиле покажут 3D-проекцию в честь Дня города

В Нижнем Тагиле 11 и 12 августа покажут 3D мэппинг-шоу

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Нижнем Тагиле на площади перед МАУК «Нижнетагильский драматический театр имени Мамина-Сибиряка» в честь Дня города покажут 3D-проекцию. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург».

Увидеть мэппинг-шоу жители города смогут 11 и 12 августа с 22:00 до полуночи. Частота проведения шоу составляет 15 минут.

Организатором мероприятия выступает ООО «Парад». Отмечается, что на проведение проекционного шоу было выделено 4,9 миллиона рублей. В сумму включены подбор, сведение, а также запись музыкального и визуального сопровождения. Помимо этого, в услуги входят предоставление оборудования, персонала и охраны.

Ранее сообщалось, что на 198-метровой телебашне, расположенной на улице Римского-Корсакова в Ленинском районе Новосибирска, установят экран высотой восемь метров и динамическую архитектурную подсветку. Отмечается, что лампы подсветки смогут менять цвета в зависимости от заданной программы.

Что думаешь? Оцени!
    Алиса Удовик
    Обсудить
    Последние новости

    США заявили о готовности к диалогу по обмену заключенными с Россией

    Блинкен оценил помощь Запада Киеву при контрнаступлении

    Тиньков прокомментировал свое исключение из санкционных списков

    Оценены работы по созданию лунного ядерного реактора для НАСА

    В Берлин ввели танки из-за бегающей по улицам львицы

    Секс-коуч подсказала простой способ оценить совместимость на первом свидании

    Monatik назвал Ани Лорак предательницей из-за молчания по поводу СВО

    ВСУ лишились нескольких танков в Запорожье

    В Госдуме назвали антиконституционной идею лишать гражданства по рождению

    В Британии оценили шансы отразить российские крылатые ракеты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости