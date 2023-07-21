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12:44, 21 июля 2023Мир

Пекин отреагировал на взрывы у китайского генконсульства в Одессе

Пекин примет меры для защиты граждан КНР после взрывов у генконсульства Китая в Одессе

Фото: Greg Baker / Reuters

Пекин будет поддерживать диалог со сторонами украинского конфликта и предпримет меры для защиты китайских граждан после сообщений о взрывах у генконсульства Китая в Одессе. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, ее слова передает агентство ТАСС.

«Китай продолжит поддерживать контакты с соответствующими сторонами. Мы примем все возможные меры, чтобы обеспечить безопасность организаций и граждан КНР на Украине». — сказала дипломат.

Ранее в МИД КНР сообщили, что в генеральном консульстве Китая в Одессе ударной волной от взрыва снесло часть стен и выбило окна. По данным ведомства, в результате происшествия никто не пострадал.

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    Глеб Бажуткин
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