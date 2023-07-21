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12:38, 21 июля 2023Мир

В Европе предупредили о риске распада Бельгии

Politico: Бельгия может распасться из-за партии, выступающей за отделение части страны

Фото: Ana Fernandez / Globallookpress.com

Бельгия может распасться на фоне напряженности между говорящей по-голландски Фландрией на севере и франкоязычной Валлонией на юге страны, в том числе из-за роста популярности крайне правой партии Vlaams Belang, которая хочет превратить Фландрию в полностью независимое государство. Об этом сообщает Politico.

Лидер партии Том Ван Грикен сравнил Бельгию с супружеской парой. «Если один из них хочет развода, мы обсудим это как взрослые, мы должны прийти к упорядоченному разделению. Если они не захотят сесть с нами за стол переговоров, мы сделаем это в одностороннем порядке», — сказал он.

Отмечается, что во Фландрии миграция считается главной проблемой по мнению избирателей, поскольку Бельгия стала одной из европейских стран, столкнувшихся с большим наплывом ищущих убежища людей. Vlaams Belang ведет соответствующую интересам граждан миграционную политику, что стало главной причиной ее успеха.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Бельгии Александр де Кроо и министр иностранных дел страны Хаджа Лахбиб были допрошены законодателями из-за скандала выдачи виз россиянам и иранцам, находящимся под международными санкциями. Оппозиция призвала к отставке Лахбиб, а Vlaams Belang также потребовала отставки де Кроо.

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    Семен Александров
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