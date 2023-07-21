Россиян пообещали не загонять насильно в цифровой рубль

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина: россиян не будут загонять в цифровой рубль насильно

Россиянам пообещали, что использование цифрового рубля не будет насаждаться принудительно. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, ее слова приводит РИА Новости.

По словам главы регулятора, использование новой валюты будет абсолютно добровольным. Она отметила, что цифровой рубль станет дополнительной возможностью для людей. «Хотят — пользуются, хотят — не пользуются. Никто никого насильно в цифровой рубль загонять не собирается», — сказала Набиуллина.

При этом регулятор рассчитывает, что использование цифрового рубля будет удобнее и дешевле и для граждан, и для бизнеса, и люди начнут пользоваться этой новой возможностью.

Ранее Набиуллина заявила, что массовое внедрение цифрового рубля в стране возможно с начала 2025 года. «Нам предстоит тестирование цифрового рубля, мы начнем с базовых операций и в следующем году будем расширять на другие операции, в том числе платежи в одно касание. Будем тестировать переводы между юридическими лицами», — отметила глава ЦБ. Она подчеркнула, что решение о масштабировании использования новой валюты будет принято только когда специалисты убедятся, «что все гладко работает».