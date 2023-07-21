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12:51, 21 июля 2023Экономика

В Госдуме предложили клеить на один товар пугающие картинки

Депутат Даванков предложил клеить на продукты с пальмовым маслом пугающие картинки

Фото: Elizaveta Usova / Wikimedia Commons

Вице-спикер Госдумы (фракция «Новые люди») Владислав Даванков заявил, что в России следует обязать производителей продуктов с пальмовым маслом клеить на их упаковку специальные эмблемы по аналогии с сигаретами. Такое предложение он направил вице-премьеру Татьяне Голиковой, пишут РИА Новости со ссылкой на копию документа.

На таких товарах нужно размещать «показательные изображения, иллюстрирующие последствия» их потребления, чтобы россияне могли осознанно выбирать продукты, считает Даванков. Он подчеркнул, что это должны быть «пугающие» картинки. Мера также побудит производителей продуктов разрабатывать более здоровую рецептуру, добавил депутат.

По его мнению, радикальные меры борьбы с использованием пальмового масла — такие, как уголовная ответственность, не будут эффективны. Ранее такое наказание для производителей предлагал установить спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он утверждал, что сейчас пальмовое масло как наполнитель входит в огромную линейку пищевых продуктов, и за счет использования этого дешевого ингредиента компании улучшают свои финансовые показатели, однако для здоровья потребителей такая практика является пагубной.

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    Софья Ермакова
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