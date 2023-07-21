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03:31, 21 июля 2023Мир

Польские депутаты устроили перепалку из-за Украины

Польские депутаты Ковальский и Климчак устроили перепалку, обсуждая импорт зерна с Украины

Фото: Sergey Bulkin / Globallookpress.com

Польские депутаты Януш Ковальский и Дариуш Климчак устроили матерную перепалку в эфире телеканала Polsat из-за импорта зерна с Украины, об этом сообщается на сайте телеканала.

Ковальский обвинил Климчака в желании оппозиционной Польской народной партии (ПНП) либерализовать торговлю с Украиной. Климчак отверг обвинения. Тогда Ковальский напомнил что в 2014 году партия была одной из тех, кто продвигал отмену таможенных пошлин для Украины. Обсуждение переросло в перепалку, ведущей пришлось встать между ними, чтобы разрядить обстановку.

Ранее профессор Варшавского университета естественных наук Аркадиуш Артышак назвал шокирующими объемы ввозимого в Польшу с Украины зерна.

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    Марина Совина
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