Медведев предложил посадить Борреля на диету из-за заявлений по зерновой сделке

Медведев: Европе следует выполнять требования РФ в зерновой сделке или умерить аппетит

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил посадить верховного представителя Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля на диету из-за его заявлений по поводу зерновой сделки. Об этом бывший президент России высказался в Telegram.

Медведев заявил, что у Борреля «жестокая словесная диарея» по поводу выхода России из зерновой сделки. Боррель и «ему подобные засранцы» думают лишь о пропитании Европы и не заботятся об Африке, считает Медведев. За это главу европейской дипломатии следует перевести на водную диету, добавил он.

«Так что пусть определится: или Европа, наконец, выполнит наши справедливые требования по торговле российским зерном, или пусть просто умерят аппетит. А то этот Боррель и его выкормыши, которые жрут в три горла, ненароком и подохнуть могут, захлебнувшись в своих зловонных испражнениях», — заключил зампред СБ.

Ранее Боррель заявил, что российские обвинения в невыполнении требований Москвы в рамках зерновой сделки — полный нонсенс, Россия использовала этот тезис для одностороннего выхода из черноморской инициативы. Также глава дипломатии ЕС добавил, что выход Москвы из сделки «создаст проблемы для многих людей в мире», а ЕС продолжит вывозить зерно из Украины сухопутным способом.