Боррель оценил российские обвинения в невыполнении условий зерновой сделки

Глава дипломатии ЕС Боррель: обвинения Москвы в невыполнении зерновой сделки есть нонсенс

Российские обвинения в невыполнении требований Москвы в рамках зерновой сделки — полный нонсенс, Россия использовала этот тезис для одностороннего выхода из черноморской инициативы. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает ТАСС.

«Это полный нонсенс, это не имеет никакого отношения, это просто предлог [для выхода из зерновой сделки]», — высказал точку зрения дипломат. Боррель отказался давать более подробный комментарий, заявив, что «во всем виновата именно Россия». Также глава дипломатии ЕС добавил, что выход Москвы из сделки «создаст проблемы для многих людей в мире», а ЕС продолжит вывозить зерно из Украины сухопутным способом.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что договоренности по зерновой сделке фактически прекращены, а черноморская инициатива остановлена. По его словам, касающаяся России в этой черноморской договоренности часть не выполнена до сих пор, поэтому ее действие прекращается.

При этом Песков назвал условие возвращения России к сделке. По его словам, как только российская часть договоренностей будет выполнена, Москва вернется к реализации этой сделки незамедлительно.