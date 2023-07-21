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08:20, 21 июля 2023Ценности

В России предложили запретить термины «экокожа» и «экомех»

«Известия»: в России предложили запретить термины «экокожа», «веганская кожа» и «экомех»

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Российский союз кожевенников и обувщиков (РКСО) предложил запретить использование таких приставок к слову «кожа» — в частности, «экокожа», «веганская кожа», «экомех». Об этом пишут «Известия».

Гендиректор ассоциации Александра Андрунакиевич рассказала, что в последние годы производители товаров из синтетических материалов спекулируют словосочетаниями с термином «кожа». По ее мнению, они применяют их в маркетинговых целях — выдают поддельные продукты за натуральные, экологические.

В союзе уточнили, что на мировом уровне уже идет активная работа по защите термина «кожа» и качеств самого материала.

Ранее калифорнийский стартап MycoWorks нашел революционную замену натуральной коже животных в производстве одежды и аксессуаров. В компании заявили, что материал из грибов прочнее и в разы безопаснее для планеты.

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    Юлия Мискевич
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