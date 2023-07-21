Раскрыта главная приводящая к задержке рейсов ошибка пассажиров
Бортпроводник из Нью-Йорка раскрыл главную ошибку пассажиров, приводящую к задержке рейсов. Своим мнением он поделился с изданием Condé Nast Traveler.
По словам сотрудника авиакомпании Майкла Клипа (Michael Clip), часто самолеты не могут вылететь вовремя из-за того, что пассажиры слишком долго убирают наверх свою ручную кладь, создавая этим действием очереди в проходе. «Мы не можем закрыть дверь самолета для вылета, пока все не будет убрано должным образом», — пояснил бортпроводник.
С ним согласилась его коллега, стюардесса Карина Кей (Karina Kay). «Многие пассажиры размещают все свои вещи наверху, чтобы освободить пространство у ног, поэтому места на верхних багажных полках почти не остается», — добавила она.
Бортпроводники советуют всегда размещать рюкзаки или женские сумки в пространстве под передним сиденьем, чтобы не занимать лишнее место в верхних багажных отсеках, не провоцировать образование очереди и этим экономить время экипажа и пассажиров.
Ранее экс-стюардесса авиакомпании перечислила непозволительные поступки пассажиров на борту самолета. По словам бывшей бортпроводницы, бессчетное количество раз она уличала пассажиров в попытках закурить.