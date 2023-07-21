Участница шоу «Голос» рассказала о влиянии проекта на ее жизнь

Певица Алла Рид рассказала, что после шоу «Голос» у нее началась другая жизнь

Российская певица, участница четвертого сезона музыкального шоу «Голос» на Первом канале Алла Рид заявила, что благодаря проекту у нее началась другая жизнь. О том, как повлияло участие в программе на ее карьеру, она рассказала в интервью Пятому каналу.

«Была жизнь до "Голоса" и была жизнь после "Голоса". (...) Это какая-то действительно магия, что человек к тебе повернулся, нажал на кнопку, ты попадаешь в его команду, потом попадаешь в театр (певица стала солисткой театра «Градский холл» — прим. «Ленты.ру»), начинаются гастроли, другая жизнь», — высказалась Рид.

Певица также заметила, что первые четыре сезона программы пользовались популярностью и имели высокие рейтинги, но со временем интерес зрителей к «Голосу» стал падать. «Я еще успела вбежать в последний вагон, потому что после четвертого сезона уже так никто этот проект не смотрел и не обсуждал», — добавила она.

Ранее участница третьего сезона шоу «Голос» Севиль Велиева, известная как Seville, призналась, что ее задели слова наставника Леонида Агутина. По словам исполнительницы, ее ранило замечание певца об отсутствии у нее музыкального образования.