На Украине рассказали об «адской» дороге в Европу

«Страна.ua»: на Украине назвали дорогу в Европу «адской» из-за больших очередей на границе

Дорога в страны Европейского союза (ЕС) для украинцев стала «адской» из-за больших очередей на границе, в которых люди стоят по 5-10 часов. Об этом пишет издание «Страна.ua».

«Люди вынуждены выстаивать по 5-10 часов, причем не только в направлении к ЕС, но и обратно, чего ранее не было. Об "адской" дороге в Европу украинцы массово пишут в соцсетях», — сказано в материале. Граждане Украины, у которых издание взяло комментарий, рассказали, что дорога в Европу становится просто мучительной.

Помимо длительных очередей, есть бытовые неудобства, в том числе платные туалеты и дорогостоящая вода, утверждает «Страна.ua». Эту проблему подтвердили в Государственной таможенной службе Украины, заявив, что на границе со странами-членами ЕС, особенно на польском участке в обоих направлениях, есть очереди.

Ранее на Украине выявили канал поставок кокаина из Колумбии при участии бывшего правоохранителя, сотрудников таможни и граждан Евросоюза. До начала специальной военной операции преступная группа завозила наркотики через Одесский порт — их прятали в одном из контейнеров на судах.