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14:11, 21 июля 2023Интернет и СМИ

Артемий Лебедев рассказал о минусе популярной у туристов страны

Блогер Артемий Лебедев пожаловался на строгий таможенный контроль в Израиле

Фото: Adam Jang / Unsplash

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев рассказал, что при вылете из Израиля приходится проходить строгий таможенный контроль. Об этом минусе популярной у туристов страны он рассказал в обзоре новостей, выпуск которого доступен в соцсети «ВКонтакте».

Лебедев подчеркнул, что попасть в страну можно без особых трудностей. Проблемы могут начаться при выезде. «Меня один раз там три часа допрашивали. (...) Самое главное, не спросили ничего действительно по делу, что могло их заинтересовать», — пожаловался блогер.

При этом дизайнер заявил, что, несмотря на названный минус, Израиль как страна для путешествий ему нравится. «Замечательная страна, очень вкусная, хорошие люди», — высказался Лебедев.

Ранее дизайнер назвал минус жизни на Западе. Он считает, что в Европе и США труднее добиться успеха, чем в России, из-за «клановости» западного общества. По словам Лебедева, на престижность положения человека в западных странах влияет его происхождение.

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    Мария Большакова
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