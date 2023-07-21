Минфин запустит ювелирный маркетплейс

«Известия»: Минфин в марте 2024 года запустит ювелирный маркетплейс

Минфин России в марте 2024 года запустит ювелирный маркетплейс, на котором смогут торговать производители из стран ЕАЭС. Об этом пишут «Известия».

Директор департамента госрегулирования отрасли драгоценных металлов и камней Минфина Юлия Гончаренко рассказала, что на этой онлайн-площадке покупатель сможет найти нужный ему товар, не посещая сайт магазина, и сравнить цены. После в короткие сроки клиент гарантированно получит изделие.

Она подчеркнула, что маркетплейс позволит повысить узнаваемость российской ювелирной продукции в мире и снизить административные издержки для бизнеса.

Как выяснило агентство INFOLine, за 2022 год онлайн-торговля выросла почти на 40 процентов преимущественно за счет маркетплейсов. По мнению аналитиков, рост связан с торговлей контрафактом и реализацией подделок, которая получила развитие на фоне ограничений поставок в Россию.