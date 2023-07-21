В Берлин ввели танки из-за бегающей по улицам львицы
В Берлине началась масштабная полицейская операция после того, как на улицах заметили львицу. Как сообщает Daily Mirror, для поимки свободно бегающей по округе хищницы в город ввели танки и тяжелую технику,
Дикое животное появилось накануне вечером в окрестностях города. Очевидцы рассказали, что львица гонялась за диким кабаном, которых много в этом районе. Утром 21 июня полиция Берлина попросила жителей пригородов и южных районов города оставаться дома в связи со специальной операцией, названной «Львиная охота».
На фотографиях из немецкой столицы можно увидеть бронемашины, танки, а также снайперов с ружьями, заряженными дротиками с транквилизаторами. Опасения правоохранителей связаны в частности с тем, что ни зоопарки, ни цирки, ни приюты не заявляли о сбежавших животных. А это значит, что львица могла быть чьим-то нелегальным домашним питомцем. Поэтому предсказать, насколько животное агрессивно, не представляется возможным.
Мы привлекли существенные военные ресурсы, чтобы обеспечить безопасность населения
Несмотря на предупреждение полицейских, в пригородах Берлина люди не испугались сообщений о львице: жители выгуливают собак и катаются на велосипедах. Детские сады и школы работают в обычном режиме, однако детей не выводят на игровые площадки. Уличным торговцам также порекомендовали не открывать палатки до окончания операции.
Полицейские надеются обездвижить львицу при помощи транквилизатора, а затем передать ее ветеринарам для осмотра и решения относительно ее дальнейшей судьбы.
Ранее сообщалось, что в Индии два леопарда напали на людей. Очевидцы спрятались в домах и сразу сообщили властям о появившихся на улицах хищниках, однако скрыться успели не все.