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07:39, 21 июля 2023Бывший СССР

В ЛНР заявили о минировании ВСУ окрестностей Купянска с угрозой для населения

Подполковник Марочко: ВСУ минируют окрестности Купянска, где еще проживают мирные граждане

Фото: Tsitsagi Nikita / Globallookpress.com

Подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) минируют окрестности Купянска, создавая угрозу для населения. Его слова приводит РИА Новости.

Эксперт отметил, что украинские военные произвели дистанционное минирование для замедления продвижения российских войск, в том числе там, где еще проживают мирные граждане.

Марочко уточнил, что минирование производится противопехотными и противотанковыми немецкими минами АТ2 с использованием ракетных систем залпового огня.

Ранее американская газета The Washington Post сообщила, что ВСУ начали использовать переданные США кассетные боеприпасы на юго-восточном участке фронта.

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    Марина Совина
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