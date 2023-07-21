Посол обвинил США и НАТО в подталкивании мира к войне

Посол РФ в США Антонов: Вашингтон и НАТО провоцируют Россию и подталкивают мир к войне

США и НАТО подталкивают мир к войне и провоцируют Россию. С таким обвинением выступил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, его цитирует РИА Новости.

По мнению Антонова, Запад проверяет реакцию России на те или иные действия. «Если вы посмотрите на различные регионы мира, вы увидите, что нас все время проверяют, как мы отнесемся к той или иной провокации. К тому или иному выпаду против РФ: сглотнем, промолчим, проявим опять свою толерантность, готовность к поиску взаимоприемлемых развязок? Или будем действовать?» — высказался посол.

Ранее Антонов заявил о причастности Вашингтона к преступлениям Киева, свидетельством тому он назвал покрывательство Соединенными Штатами украинских радикалов. Он также добавил, что Украина, несомненно, «получит по заслугам».