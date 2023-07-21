В Одесской области Украины произошли взрывы

«Зеркало Недели» сообщило о взрывах в Одесской области Украины

В Одесской области произошли взрывы, об этом сообщило в Telegram-канале украинское издание «Зеркало недели».

«Местные паблики сообщают о взрывах в Одесской области. Ждем официальную информацию», — отмечается в сообщении.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что на целям на юге Одесской области снова был нанесен удар, после чего прогремели несколько взрывов.

Уточняется, что воздушная тревога была объявлена уже после взрывов. Сигналы прозвучали в регионе в 4:24 (мск), свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики.

Ранее по всей территории Украины второй раз за сутки объявили воздушную тревогу. Изначально сигналы прозвучали в Сумской и Черниговской областях.

