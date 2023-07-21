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12:32, 21 июля 2023Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Одесской области

Klymenko Time: в Одесской области произошли взрывы
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Reuters

В Одесской области Украины произошли новые взрывы. Об этом сообщил Telegram-канал Klymenko Time.

Ранее сообщалось о взрывах в районе поселка Затока на юге Одесской области Украины. В этой местности находится железнодорожный мост и грузовые терминалы.

Утром 21 июля глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России ракетным ударом повредили зернохранилища и сельскохозяйственную технику в регионе.

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    Алевтина Запольская
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