Россияне кинулись скупать обезболивающие

«Контур.Маркет»: обезболивающие в июле заняли более четверти всего рынка лекарств в России

Россияне начали активно скупать обезболивающие и противовоспалительные средства, сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос системы сервисов для автоматизации бизнеса «Контур.Маркет».

Покупатели кинулись скупать эти препараты на фоне сезона отпусков и поездок на дачу, когда необходимо пополнять аптечки. В мае доля обезболивающих и противовоспалительных среди прочих медикаментов составляла 24 процента, а в июле выросла до 26 процентов.

Средства для сердечно-сосудистой системы оказались на втором месте. В мае их доля составляла 10 процентов, в июле — 11 процентов. При этом больше всего препаратов в штучном выражении приобрели в середине мая. Аналитики считают, что это связано с погодными условиями. В это время во многих частях России было жарко, а сердечники переносят такую погоду плохо.

На третьем месте расположились антидепрессанты и препараты для нервной системы. Пик продаж товаров этой категории пришелся на середину мая и конец июня. Эксперты считают, что такая динамика может быть связана с сезонным обострением психозов и других видов нервных расстройств.

Аналитики подчеркнули, что летом у аптек не самый прибыльный период, а большую часть продаж составляют препараты, которые нужны россиянам для аптечек, — это сорбенты для приема при отравлении, обезболивающие, противовоспалительные и другие средства. При этом на спрос могут влиять такие факторы, как высокая температура воздуха, провоцирующая плохое самочувствие у людей с заболеваниями сердца, а также риск простудиться из-за кондиционеров и холодных напитков.

Ранее аналитики предупредили россиян о скором подорожании лекарств импортного производства. При этом, по данным NC Pharma, в России около 80-85 процентов препаратов производятся из импортных субстанций. Цены на них за пять месяцев 2023 года выросли на 40-100 процентов год к году.