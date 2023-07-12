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08:27, 12 июля 2023Экономика

Россиян предупредили о возможном подорожании лекарств

«Ъ»: фармпроизводители заявили о росте цен на субстанции из-за удорожания импортного сырья

Фото: Unsplash

Цены на импортные фармацевтические субстанции начали расти после снижения в 2022 году. По итогам января-мая ряд позиций подорожал по сравнению с прошлым годом на 40–100 процентов из-за девальвации рубля и необходимости приобретать вещества через посредников, пишет «Коммерсантъ».

Аналитики предупредили, что подорожание сырья через несколько месяцев приведет к росту стоимости лекарств. По данным RNC Pharma, порядка 80–85 процентов российских препаратов производятся из импортных субстанций. Как утверждает DSM Group, в 2022 году импорт субстанций в Россию вырос на 50 процентов в натуральном выражении и на 11 процентов — в денежном, достигнув 25,3 миллиона килограмм и 2,3 миллиарда долларов, соответственно.

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Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов добавил, что цена импортных веществ стала расти после снижения стоимости в 2022 году на 3,1 процента. По мнению экспертов, ослабление курса рубля в июне-июле ускорит подорожание импортных субстанций, однако не стоит ожидать «совсем негативных сценариев».

Ранее россиян предупредили о возможном подорожании лекарств на 20 процентов. Тогда рост стоимости объяснили ограничениями маркетинговых бонусов аптек.

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    Марина Совина
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