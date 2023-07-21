Стало известно о сильном пожаре в центральном парке Киева

В центральном парке Киева «Гидропарк» вспыхнул сильный пожар, его ликвидировали

Сильный пожар произошел в центральном парке Киева «Гидропарк», который находится на Венецианском и Долобецком островах между Днепром и Русановским проливом. Об этом пишет украинское издание Klymenko Time в Telegram.

«Сообщают о сильном пожаре в киевском Гидропарке», — говорится в публикации.

Позднее в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщили, что пожар на территории «Гидропарка» удалось ликвидировать, передает «РБК-Украина» в Telegram. Как уточняется, правоохранительные органы устанавливают причину возгорания.

Ранее в ГСЧС рассказали, что в Киевской области обострилась ситуация с пожарами. Как добавили в ведомстве, из зафиксированных в регионе за сутки 27 пожаров 11 произошли в природных экосистемах. Отмечается, что представители ГСЧС предостерегли местных жителей от провоцирования природных пожаров.