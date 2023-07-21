Лукашенко приедет в Россию на встречу с Путиным 23 июля

Президент Белоруссии Лукашенко 23 июля приедет в Россию для переговоров с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко приедет в Россию 23 июля для встречи с Владимиром Путиным. Об этом заявили в пресс-службе белорусского лидера, передает агентство БЕЛТА.

«Мы в ближайшее время договорились встретиться», — заявил Лукашенко на встрече с зарубежными и белорусскими журналистами.

В сообщении говорится, что повестка переговоров уже определена, и уточняется, что президенты традиционно обсуждают широкий круг тем: вопросы безопасности, международную повестку дня, противостояние санкционному давлению и другие.

Ранее Путин пообещал ответить всеми имеющимися средствами на возможную агрессию в сторону Белоруссии. По словам президента, такая агрессия будет принята Москвой на свой счет, так как республика является частью Союзного государства.