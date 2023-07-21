Путин заявил о постепенном отрезвлении украинцев

Путин заявил, что к жителям Украины постепенно приходит отрезвление

Президент России Владимир Путин заявил, что общественное мнение на Украине постепенно меняетя и к жителям приходит отрезвление, передает РИА Новости

По его словам, украинцы все чаще задаются вопросом, ради чьих корыстных интересов воюют их родные и близкие. «Постепенно, медленно, но приходит отрезвление. Мы видим, что и в Европе общественное мнение меняется», — отметил российский лидер.

Он добавил, что европейцы и представители европейских элит видят, как поддержка Киева заходит в тупик. Президент назвал ее бесконечной тратой денег и обслуживанием чужих интересов.