Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:26, 21 июля 2023Бывший СССР

Путин заявил о постепенном отрезвлении украинцев

Путин заявил, что к жителям Украины постепенно приходит отрезвление

Фото: Viktor Talashuk / Unsplash

Президент России Владимир Путин заявил, что общественное мнение на Украине постепенно меняетя и к жителям приходит отрезвление, передает РИА Новости

По его словам, украинцы все чаще задаются вопросом, ради чьих корыстных интересов воюют их родные и близкие. «Постепенно, медленно, но приходит отрезвление. Мы видим, что и в Европе общественное мнение меняется», — отметил российский лидер.

Он добавил, что европейцы и представители европейских элит видят, как поддержка Киева заходит в тупик. Президент назвал ее бесконечной тратой денег и обслуживанием чужих интересов.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    Путин поручил российской разведке следить за планами Польши в отношении Украины

    В России начались продажи уникального гаджета

    Непомнящий заявил о нежелании играть за сборную России

    Экс-министра обороны ДНР Стрелкова задержали в Москве

    Гормон сна продлил свежесть скоропортящихся продуктов

    Раскрыто отношение Путина к певцу SHAMAN

    В Одесской области сообщили о повреждениях важного инфраструктурного объекта

    Банк России поднял ключевую ставку до 8,5 процента

    Неготовность ЕС конфисковать замороженные активы России объяснили

    Россиянин устроил стрельбу и ранил свою жену

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости