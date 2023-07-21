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19:26, 21 июля 2023Спорт

Польшу и Финляндию лишили международных соревнований по борьбе из-за россиян

Польшу и Финляндию лишили молодежных чемпионатов мира по борьбе из-за невыдачи виз
Михаил Мамиашвили

Михаил Мамиашвили. Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Польшу и Финляндию лишили права проведения молодежных чемпионатов мира по борьбе из‑за невыдачи виз российским и белорусским спортсменам. Об этом «Матч ТВ» сообщил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Мамиашвили отказался считать решение политическим. Он обратил внимание на то, что по уставу и договору из‑за невыполнения обязательств на страны накладываются санкции.

Чемпионат мира среди борцов до 20 лет должен был пройти в Варшаве с 14 по 20 августа. Турнир в возрастной категории до 23 лет был запланирован в Тампере с 23 по 29 октября.

4 апреля исполком Объединенного мира борьбы принял решение допустить российских спортсменов к участию в международных турнирах. В заявлении Федерации греко-римской, вольной и женской борьбы говорилось, что россияне будут выступать в нейтральном статусе. Отмечается, что атлетов допустят до соревнований при соблюдении рекомендаций Международного олимпийского комитета.

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    Анастасия Борисова
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