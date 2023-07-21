В России объяснили необходимость продолжать наносить удары по порту Одессы

Военный аналитик Шурыгин: удары по порту Одессы продлятся до уничтожения инфраструктуры

Военный аналитик Владислав Шурыгин объяснил необходимость продолжать наносить удары по порту Одессы и другим причерноморским портам. По его словам, удары продолжатся до уничтожения инфраструктуры, передают «Известия».

«Поскольку никаких попыток выполнить наши требования в рамках зерновой сделки нет, то соответственно нужно просто уничтожить черноморские порты, чтобы у Украины не было никаких соблазнов использовать их, в том числе и в политических целях», — подчеркнул эксперт.

Шурыгин отметил, что большая часть ударов по одесскому порту достигла своей цели. По его словам, американцы дали оценку, что порт выведен из строя как минимум на полтора месяца.

Ранее в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы (ВС) России 20 июля продолжили нанесение ударов возмездия по объектам в Одесской области, где хранились и производились безэкипажные катера.

