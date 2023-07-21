Вылетающие в Турцию россияне устроили бунт в аэропорту и попали на видео

В аэропорту Екатеринбурга россияне устроили бунт из-за задержки рейса в Турцию на сутки

Вылетающие из Екатеринбурга в Анталью российские туристы устроили бунт в аэропорту Кольцово и попали на видео. Его публикует РЕН ТВ.

Так, стало известно, что свыше 400 россиян застряли в авиагавани в ночь на пятницу, 21 июля. Все они провели почти сутки в ожидании своего рейса в Турцию, который задерживался несколько раз подряд.

Некоторые отечественные путешественники планировали уехать из аэропорта и переждать время дома, однако администрация воздушной гавани заблокировала выходы к городу, из-за чего начался бунт.

На кадрах видно, как десятки туристов окружили работницу аэропорта и пытаются выяснить у нее информацию о рейсе в грубой форме. Некоторые из россиян используют в ее адрес ненормативную лексику.

«Сутки не можем улететь в Анталью, — приводит слова одного из пассажиров Telegram-канал «Злой Екатеринбург». — Сказали, что всех разместили, сильно врут и не выпускают из аэропорта. Еды не дают».

Отмечается, что пассажирский лайнер уже вылетел в популярную курортную страну и приземлился в ней примерно в полдень.