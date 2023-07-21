Сбер повысит доходность по вкладам с 24 июля после повышения ключевой ставки до 8,5%

Сбер повысит доходность по вкладам с 24 июля после решения Банка России о поднятии ключевой ставки до 8,5 процента. Об этом журналистам сообщил первый заместитель председателя правления Сбера Кирилл Царев.

Царев объявил, что максимальная новая ставка составит 10 процентов годовых. Он указал, что оформить вклад на обновленных условиях можно будет либо в офисе банка, либо в «Сбербанк Онлайн» также с 24 июля.

«В связи с изменением ключевой ставки ЦБ мы видим возможность улучшить условия по сберегательным продуктам Сбера, сейчас мы детально прорабатываем их новые условия», — заключил Царев.

21 июля Совет директоров Банка России принял решение поднять ключевую ставку до 8,5 процента, что стало первым с сентября прошлого года изменением денежно-кредитной политики. Регулятор объясняет решение повышением проинфляционных рисков.