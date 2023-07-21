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11:13, 21 июля 2023Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Черниговской области Украины

«Страна.ua»: в Черниговской области Украины прогремели взрывы

Архивное фото: Vladyslav Musiienko / Reuters

Серия взрывов прогремела в Черниговской области Украины. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

Как стало известно, взрывы произошли утром в пятницу, 21 июля. Другие подробности произошедшего пока не приводятся.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики, в регионе объявлена воздушная тревога. Сирены тревоги также прозвучали в Киевской, Одесской, Сумской и Черкасской областях.

Ранее сообщалось о взрывах в Одесской области Украины. По информации Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», по целям на юге региона снова был нанесен удар.

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    Варвара Кошечкина
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